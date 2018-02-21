3M выплатит $850 млн для урегулирования обвинений в загрязнении воды

Американская корпорация 3M, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, заплатит $850 млн для урегулирования обвинений в загрязнении воды в штате Миннесота в течение не менее 50 лет.

О заключении соглашения между компанией и генеральным прокурором штата Лори Суонсон было объявлено спустя несколько часов после начала судебного процесса, отмечает Dow Jones.

Генпрокурор обвиняла 3M в загрязнении систем водоснабжения штата за счет выбросов миллионов фунтов отходов в землю и воду при производстве фторохимикатов. Они использовались компанией в продукте Scotchgard, предназначенном для защиты мебели и ковров от пятен.

По данным прокуратуры, компания сбрасывала отходы с 1950 года до начала 2000-х годов, в том числе в реку Миссисипи. В число пострадавших районов входит и город Сент-Пол, в котором расположена штаб-квартира 3M.

В рамках соглашения компания предоставит грант в размере $850 млн на "улучшение качества воды и экологической устойчивости", говорится в сообщении 3M.

Компания заявила также, что зафиксирует в первом квартале расходы в диапазоне $1,1-1,15 в расчете на акцию в связи с данными выплатами.

3M - многопрофильная диверсифицированная международная производственная корпорация, которая выпускает продукты для самых разных рынков. Она производит более 50 тыс. наименований товаров - от электроники до канцелярских принадлежностей (в том числе Scotch и Post-It).

3M имеет представительства более чем в 70 странах, ее продукция реализуется примерно в 200 государствах. Штат насчитывает около 90 тыс. сотрудников.

Акции компании входят в расчет американского фондового индекса Dow Jones Industrial Average.