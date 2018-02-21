Банковский сектор Украины завершил 2017г с убытком 24,4 млрд грн

Банковский сектор Украины по итогам 2017 году получил 24,4 млрд грн чистого убытка, сообщается в февральском "Обзоре банковского сектора ", обнародованном на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно документу, убыток преимущественно сформировали ПриватБанк и два банка с российским капиталом.

В целом в 2017 году количество убыточных финучреждений сократилось до 18 с 33 по итогам 2016 года, в том числе имеющих операционный убыток до отчислений в резервы – до 14 с 23.

Количество платежеспособных банков за прошлый год сократилось до 82 с 96.

Как сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук на пресс-конференции в среду, операционная прибыль банков до формирования резервов выросла на 8%, в то же время увеличение отчислений в резервы в четвертом квартале привело к убытку банковского сектора.

По его оценке, в 2018 году банковский сектор страны вернется к прибыльной деятельности.

"Наши ожидания на 2018 год. По нашему мнению, банковский сектор возвращается к прибыльной деятельности. Мы ожидаем как увеличения операционных доходов банков, так и существенного уменьшения отчислений в резервы. Все же большинство банков старалось оставить свои проблемы в прошлом году. Они отразили реальное качество кредитного портфеля, сформировав под него соответствующие резервы, чтобы 2018 год начать с нового листа и показывать прибыльную деятельность", - сказал В.Ваврищук.

Он также сообщил, что в настоящее время уровень покрытия проблемных кредитов резервами составляет около 85%.

"Мы считаем, что на сегодня уровень покрытия резервами неработающих кредитов является адекватным, он составляет около 85%. По нашему мнению, этот показатель вырастет и в дальнейшем в течение первого квартала 2018 года, когда банки перейдут на новый стандарт МСФО 9. Это приведет к улучшению показателя покрытия кредитов резервами", - добавил В. Ваврищук.