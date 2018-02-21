Данилюк заявляет о необходимости делегировать функции обустройства таможенных пунктов местным органам власти
Министр финансов Александр Данилюк заявил, что видит необходимость делегировать строительство инфраструктурных проектов на украинской границе местным органам власти вместо Государственной фискальной службы (ГФС).
"ГФС не должна строить таможни. Это что - строительная компания? Это не является характерной функцией для ГФС. Они заинтересованы только с точки зрения своих интересов... Кто это может сделать лучше, чем местная власть?" - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в среду, отвечая на вопрос журналистов об информации о прекращении Евросоюзом финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.
Ранее ГФС опровергла такую информацию, появившуюся в иностранных СМИ. Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли также признал, что в реализации проекта ЕС по модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной есть трудности, однако ЕС не принимал решения сворачивать этот проект.
Как сообщалось, во вторник Reuters сообщило, что ЕС сворачивает программу помощи Украине, в рамках которой он был готов выделить 29,2 млн евро на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.
В ГФС, в свою очередь, указали, что в ноябре-декабре 2017 года ведомство направило финальный отчет о состоянии реализации проектов в Совместный технический секретариат ЕС, ожидается обратная информация. "Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - подчеркнула ГФС.