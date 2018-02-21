МТСБУ ввело дополнительный членский взнос за каждый случай внесения недостоверной информации в ЦБД

Для стимулирования страховщиков по обеспечению внесения в центральную базу данных (ЦБД) Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) полной и достоверной информации, закрепленной в договоре по ОСАГО, общее собрание членов бюро приняло решение внедрить дополнительные членские взносы в размере 200 грн за каждый случай выявленной недостоверной информации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали представители 35 членов МТСБУ из 50 присутствующих на собрании в среду.

Штраф, в частности, будет применяться за внесение в ЦБД недостоверной информации о государственных номерных знаках (ГНЗ). При этом автоматически такая информация будет считаться недостоверной, если она будет повторяться более трех раз по действующим договорам страхования (без учета дубликатов и переоформленных договоров).

Если страховщик представляет документы, подтверждающие реальность номерного знака, дополнительный членский взнос не взимается.

Документами, подтверждающими реальность номеров, могут быть оригинальные копии полисов, хранящиеся у страховщика, или копии технических паспортов соответствующих транспортных средств.

Страховщик также обязан подтвердить правомерность или уплатить дополнительные членские взносы в течение пяти рабочих дней после получения уведомления дирекции МТСБУ о начислении таковых.

Неуплата дополнительных членских взносов имеет последствия, аналогичные неуплате других взносов в фонды МТСБУ.