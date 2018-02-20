Horizon Capital планирует вложить в Украину $100-200 млн за пять лет

Компания по управлению активами Horizon Capital, вложившая в Украину через фонды прямого инвестирования свыше $500 млн, планирует в ближайшие пять лет вложить в страну еще $100-200 млн, сообщила учредитель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

"И после сложных 2013-2014 гг. продолжаем инвестировать - более $50 млн за это время. Наши планы на следующие пять лет - вложить еще $100-200 млн. Сейчас мы видим много возможностей", – сказала она в интервью еженедельнику "Бизнес".

По ее словам, в настоящее время компания обсуждает возможности вхождения в уставный капитал с более чем 30 компаниями, пытаясь находить "учредителей-визионеров".

Е.Кошарная отметила, что предложение кредитования украинского бизнеса в последнее время выросло, его необходимо дополнять прямыми иностранными инвестициями, а их объем сегодня составляет лишь $1-1,5 млрд в год.

"За пять лет я бы хотела видеть инвестиции на уровне $6-7 млрд ежегодно: из Америки, из Европы, но также с Ближнего Востока, Азии, Индии, Китая", – добавила глава Horizon Capital.

Как считает Е.Кошарная, драйвером экспорта для Украины может быть IT-отрасль за счет перехода от модели экспорта сырья к модели экспорта товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

Horizon Capital основана в 2006 году четырьмя партнерами, которые начали свое сотрудничество с инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), который был создан в 1994 году с капиталом $150 млн для Украины и Молдовы. Один из партнеров – Наталия Яресько – в 2014 году стала министром финансов Украины. В настоящее время мажоритарием и главным исполнительным директором Horizon Capital является Е.Кошарная. Офисы копании расположены в Киеве и Чикаго.

Horizon Capital управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $700 млн, среди которых WNISEF, EEGF (создан в 2006 году с капиталом $132 млн) и EEGF II (создан в 2008 году с капиталом $370 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси.

Летом 2016 года из сообщения Американской правительственной организации по финансированию развития OPIC (Overseas Private Investment Corporation) стало известно о формировании фонда EEGF III (Делавэр, США) с заявленным объемом $150 млн, который будет ориентирован на средние по размерам быстрорастущие, экспортно-ориентированные компании в Украине и Молдове с потенциалом выхода в локальные или региональные рыночные лидеры. Предполагается, что фонд будет осуществлять инвестиции путем покупки миноритарной доли в таких компаниях. В то же время, при необходимости, возможно также предоставление стартового капитала, полный выкуп компаний или участие в приватизации.

OPIC сообщила о предоставлении EEGF III до $37,5 млн, спустя год IFC из группы Всемирного банка заявила о готовности вложить до $15 млн, а Европейский банк реконструкции и развития – $30 млн. Помимо них соинвесторами нового фонда выступают Голландский банк развития (Dutch development bank) и WNISEF.