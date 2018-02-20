Экономика

17:40 20.02.2018

Украина в январе снизила транзит нефти в Европу на 21,2%

Украина в январе снизила транзит нефти в Европу на 21,2%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе 2018 года упал на 21,2% (на 280,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,045 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Кроме того, объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в январе-2018 составил 174 тыс. тонн, что на 48,2% (на 56,6 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2017года.

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Таким образом, в январе-2018 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (1,219 млн тонн) составила 85,7%, доля перекачки на НПЗ страны – 14,3%.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2017 году увеличился на 0,8% (на 114,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 13 млн 937,1 тыс. тонн, а транспортировка на НПЗ страны – почти в 1,5 раза (на 690,6 тыс. тонн), до 2 млн 96,6 тыс. тонн.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением с 10 марта-2017 работы участка Одесса - Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес ПАО "Укртатнафта".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

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