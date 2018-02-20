Суд отложил до 24 апреля иск Татнефти к Украине на $112 млн по делу "Укртатнафты"

Арбитражный суд Москвы во вторник отложил до 24 апреля рассмотрение иска "Татнефти" к Украине о взыскании $112 млн (и процентов) компенсации по делу "Укртатнафты", сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд считает целесообразным направить запрос в адрес Росимущества на предмет принадлежности к Украине имущества на территории РФ", - сказала судья.

Ранее в ходе предварительных заседаний стороны спорили об эффективной юрисдикции суда, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. "Татнефть" настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях.

Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств на Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений. В конце 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить "Татнефти" указанную сумму.

Вместе с тем, "Татнефть" в апреле 2017 года подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража.

Арбитражный суд Москвы 27 июня прекратил производство по делу, "Татнефть" оспорила это решение в кассационной инстанции. В августе Арбитражный суд Московского округа отменил определение Арбитражного суда Москвы и направил дело на рассмотрение суда первой инстанции.

При этом суд Лондона в конце июля признал решение международного арбитража.