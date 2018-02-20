Экономика

13:30 20.02.2018

Власти Киева предложат ДТЭК передать акции "Киевэнерго" городу после реорганизации компании

Власти Киева предложат ДТЭК передать акции "Киевэнерго" городу после реорганизации компании

Власти Киева предложат энергохолдингу "ДТЭК" передать городу акции "Киевэнерго" после выделения из состава компании электрического блока, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Сейчас, как известно, в "Киевэнерго" проходит реорганизация: компания будет разделена на три. Одной из них, которая собственно будет и дальше называться "Киевэнерго", отойдет тепловой блок с базисом коммунального имущества. В настоящее время мы предложим акционерам передать акции этой компании городу. С точки зрения бесперебойности ведения бизнеса (в тепловом сегменте – ИФ), кассовых разрывов, получения разрешений – это будет значительно лучше и легче (чем передача коммунальных сетей от "Киевэнерго" к КП "Киевтеплоэнерго" – ИФ)", - сказал он.

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П.Пантелеев добавил, что соответствующая инициатива, одобренная комиссией Киевсовета по вопросам ЖКХ в понедельник, во вторник будет рассматриваться по имуществу.

Как сообщалось, ранее предполагалось, что КП "Киевтеплоэнерго" возьмет на баланс тепловые сети столицы после расторжения договора столицы с ПАО "Киевэнерго" 27 апреля 2018 года.

На повестку также вопрос вливания столицей в "Киевтеплоэнерго" 7,4 млрд грн для приема теплоэнергетического комплекса столицы от "Киевэнерго", обеспечения его дальнейшего стабильного функционирования (закупки техники, материалов, средств связи, компьютерной техники, организации диспетчерской службы, авансовых платежей за газ).

В декабре 2017 года акционеры ПАО "Киевэнерго" в рамках закона "О рынке электроэнергии" решили выделить из состава компании оператора систем распределения - ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. Структурам СКМ Рината Ахметова принадлежит 97,4% акций "Киевэнерго".

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