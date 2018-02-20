Власти Киева предложат ДТЭК передать акции "Киевэнерго" городу после реорганизации компании

Власти Киева предложат энергохолдингу "ДТЭК" передать городу акции "Киевэнерго" после выделения из состава компании электрического блока, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Сейчас, как известно, в "Киевэнерго" проходит реорганизация: компания будет разделена на три. Одной из них, которая собственно будет и дальше называться "Киевэнерго", отойдет тепловой блок с базисом коммунального имущества. В настоящее время мы предложим акционерам передать акции этой компании городу. С точки зрения бесперебойности ведения бизнеса (в тепловом сегменте – ИФ), кассовых разрывов, получения разрешений – это будет значительно лучше и легче (чем передача коммунальных сетей от "Киевэнерго" к КП "Киевтеплоэнерго" – ИФ)", - сказал он.

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П.Пантелеев добавил, что соответствующая инициатива, одобренная комиссией Киевсовета по вопросам ЖКХ в понедельник, во вторник будет рассматриваться по имуществу.

Как сообщалось, ранее предполагалось, что КП "Киевтеплоэнерго" возьмет на баланс тепловые сети столицы после расторжения договора столицы с ПАО "Киевэнерго" 27 апреля 2018 года.

На повестку также вопрос вливания столицей в "Киевтеплоэнерго" 7,4 млрд грн для приема теплоэнергетического комплекса столицы от "Киевэнерго", обеспечения его дальнейшего стабильного функционирования (закупки техники, материалов, средств связи, компьютерной техники, организации диспетчерской службы, авансовых платежей за газ).

В декабре 2017 года акционеры ПАО "Киевэнерго" в рамках закона "О рынке электроэнергии" решили выделить из состава компании оператора систем распределения - ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. Структурам СКМ Рината Ахметова принадлежит 97,4% акций "Киевэнерго".