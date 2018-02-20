Экономика

11:40 20.02.2018

Mitsubishi Corp. намерена потратить $1,1 млрд на увеличение доли в Mitsubishi Motors

Mitsubishi Corp. намерена потратить $1,1 млрд на увеличение доли в Mitsubishi Motors

Японская корпорация Mitsubishi Corp. объявила тендер на покупку акций автопроизводителя Mitsubishi Motors Co. на сумму 120 млрд иен ($1,1 млрд), в результате чего ее доля может вырасти более чем вдвое и составить 20%.

Как говорится в пресс-релизе компании, она рассчитывает приобрести все или часть акций автопроизводителя, принадлежащие связанным с ней фирмам, включая Mitsubishi Heavy Industries и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

В настоящее время крупнейшим акционером Mitsubishi Motors является Nissan, два года назад купивший крупный пакет и, по сути, спасший ее от банкротства после скандала с занижением показателей вредных выбросов у малолитражных автомобилей.

Nissan владеет почти 34% акций в Mitsubishi Motors, Mitsubishi Heavy Industries и ее "дочка" MHI Automotive Capital - 9,93%, Mitsubishi Corp. - 9,24%, Государственный пенсионный фонд Японии - 3,89%, Mitsubishi UFJ - 3,61%.

Эксперты отмечают, что консолидация акций в руках одного владельца может облегчить сделку по продаже их Nissan, если компания примет решение увеличить свою долю. В настоящее время компании входят в альянс, третьим членом которого является французская Renault.

За два года после сделки с Nissan акции Mitsubishi Motors подскочили в цене на 46%. Ее капитализация оценивается в $11,6 млрд.

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