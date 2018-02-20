Финрегулятор Латвии видит в последних событиях козни недоброжелателей страны, отрицает обвинения в свой адрес

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии отрицает обвинения крупнейшего акционера латвийского Norvik banka, российского бизнесмена Григория Гусельникова в недобросовестности.

"У меня нет информации о том, что комиссия или ее сотрудники каким-либо образом вовлечены или связаны с теми действиями, о которых говорит господин Гусельников. У нас достаточно сложная история надзора за этим банком. То, что утверждает этот человек, не соответствует действительности", - заявил председатель КРФК Петерс Путниньш в эфире Латвийского телевидения.

Он не исключил, что последние события - это попытка разрушить финансовый сектор Латвии.

"Исключить мы этого не можем, потому что совпало очень много событий. Затронуты интересы и государственной политики, и финансовой системы. Один из крупнейших банков (ABLV Bank - BNS) оказался в очень сложной ситуации. Поэтому не исключено, что недоброжелатели Латвии могут использовать эту ситуацию в своих интересах или, возможно, быть инициаторами подобных событий", - сказал П.Путниньш.

Г.Гусельников ранее заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич, задержанный правоохранительными органами в минувшие выходные, но 19 февраля отпущенный под залог в 100 тыс. евро, годами вымогал взятки у Norvik banka.

Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Председатель правления банка Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет об И.Римшевиче.

Г.Гусельников в интервью АР сообщил, что связанные с И.Римшевичем лица требовали у Norvik banka "отмывать" деньги российского происхождения.

Г.Гусельников и другие акционеры банка в своем исковом заявлении утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки, чтобы КРФК не оказывала давление на банк.

По информации российского банкира, И.Римшевич с помощью посредников регулярно требовал взятки начиная с 2015 года, грозя в противном случае санкциями против Norvik bankа.

С И.Римшевичем он впервые встретился в 2015 году. Первоначально Г.Гусельникова познакомили с Ренаром Кокинсом, который был ему представлен как человек, хорошо знающий политическую и юридическую систему Латвии. Р.Кокинс пригласил Г.Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пришел и И.Римшевич. Президент Банка Латвии сказал Г.Гусельникову, что может ему помочь, так как Комиссия по рынку финансов и капитала, которая занимается надзором за банками, является лояльным ему учреждением. Единственное, что должен делать Г.Гусельников - сотрудничать с Р.Кокинсом, изложил слова И.Римшевича мажоритарный акционер Norvik banka.

И.Римшевич через 10 минут ушел, а Р.Кокинс написал на бумажке "100 000 в месяц". Р.Кокинс не употребил слова "платить", но сказал, что все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом.

После этой встречи Г.Гусельников принял решение не платить, так как опасался, что вымогательство станет постоянным. На звонки и смс-сообщения Р.Кокинса он не отвечал.

Примерно через год брат Г.Гусельникова пригласил его на день рождения к другу, которым оказался Р.Кокинс, который снова пытался склонить Г.Гусельникова к "сотрудничеству".

Г.Гусельников какое-то время противостоял давлению, но за каждым его отказом следовали новые претензии со стороны регулирующего органа.

Российский банкир утверждает, что еще несколько раз встречался с И.Римшевичем и Р.Кокинсом, и И.Римшевич с каждым разом становился все нетерпеливее и предупреждал, что Norvik banka, в случае отказа от "сотрудничества", будет вытеснен с рынка.

В одну из встреч Р.Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить $100 млн из России, за что Г.Гусельников сможет взять себе $1 млн из этой суммы. Перечисление должен был сделать Герман Милуш, осужденный в 2007 году в Латвии за взятки политикам и сбежавший из страны.

В 2017 году Г.Милуш был задержан на Кипре, но не явился на суд о его выдаче Латвии и теперь снова объявлен в розыск.

По неподтвержденным данным АP, Р.Кокинс начиная с 2010 года примерно раз в месяц ездил в Россию, причем находился там иногда всего по нескольку часов. Начиная с 2010 года, как минимум, восемь раз побывал в России и И.Римшевич.

В латвийской банковской системе на минувшей неделе разразилось сразу два коррупционных скандала.

Власти США обвинили ABLV Bank, один из крупнейших банков страны, в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Банк должен в течение 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на уведомление о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованного 13 февраля американским Минфином. ABLV Bank обвиняется в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

Банк, со своей стороны, заявил, что доклад Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, вероятно, основан на недостоверной информации. Несмотря на это, Европейский центробанк (EЦБ) ввел ограничения на его операции. В течение недели после сообщения FinCEN из ABLV Bank изъято 600 млн евро. Чтобы добиться отмены установленных ограничений, 20 февраля представители банка представят руководству ЕЦБ и КРФК план стабилизации ситуации.

Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в ABLV Bank нарушения.

Кроме того, на прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в рамках уголовного процесса задержало президента Банка Латвии И.Римшевича, возглавляющего ЦБ с 2001 года. В рамках уголовного процесса, открытого 15 февраля по ч.4 ст.330 уголовного законодательства, он подозревается в получении взятки в крупном размере. В пятницу, 16 февраля, на рабочем месте и в частном доме И.Римшевича были проведены обыски.

Госполиция Латвии начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка. Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что И.Римшевич, отпущенный вечером 19 февраля под залог, должен уйти в отставку, чтобы уменьшить негативные последствия не только для финансового сектора Латвии, но и для репутации государства в целом. Между тем, глава Банка Латвии заявил журналистам, что не признает свою вину.

Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Норвик банк и британский Norvik Banka UK Limited.

Ранее сообщалось, что Г.Гусельников был в числе потенциальных покупателей украинской "дочки" Сбербанка. Однако в июле 2017 года Нацбанк Украины отказалГ.Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в этом банке.