Экономика

10:46 20.02.2018

"Нафтогаз Украины" решил с марта еще больше снизить цену на газ для промпотребителей

"Нафтогаз Украины" решил с марта еще больше снизить цену на газ для промпотребителей

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта 2018 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 14,1% (на 1,299,6 тыс. грн) по сравнению с февралем – до 7,896 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно обновленному во вторник прейскуранту компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

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Для других покупателей цена в следующем месяце снизится на 12,3% (на 1 тыс. 251,6 грн) – до 8 тыс. 889,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Ранее, 15 февраля, НАК обнародовал прейскурант для промпредприятий на март, согласно которому цену на газ снизятся на 10,6-10,8% по сравнению с действующими в феврале ценами – до 8200,8 грн за 1 тыс. куб. м и 9063,6 грн за 1 тыс. куб. м (обе - с НДС) в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Как сообщалось, на февраль "Нафтогаз" снизил цену на 5,5-5,9%, и глава НАК Андрей Коболев заявил, что компания намерена усилить свои позиции в сегменте продаж природного газа промышленным потребителям, предлагая "новый более гибкий ценовой продукт".

"Мы решили на рынке промышленном быть немножко более агрессивными, устанавливать цену, которая была бы более привлекательной. Дальше, я надеюсь, что и в марте и в последующих месяцах у нас цена будет более конкурентоспособной", - прояснил планы компании в конце января агентству "Интерфакс-Украина" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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