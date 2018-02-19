"ArcelorMittal Кривой Рог" вынужденно увеличил импорт углей и кокса, в том числе из РФ, во избежание остановки производства

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) после блокады поступлений сырья из временно не подконтрольной Украине зоны увеличил его импорт, в том числе из Российской Федерации, с целью недопущения остановки предприятия.

Об этом говорится в официальном комментарии компании, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", "в связи с повышенным интересом прессы к обеспечению производства ПАО "АМКР" необходимым сырьем".

При этом отмечается, что все предприятия металлургической отрасли Украины, в том числе "ArcelorMittal Кривой Рог", используют в качестве сырья уголь и кокс определенных марок в коксохимическом производстве, агломерации, а также на установках пылеугольного вдувания в доменном производстве. Нестабильность поставок угля несет угрозу производственной деятельности всех предприятий ГМК.

Как уточняется в комментарии, в марте 2017 года "ArcelorMittal Кривой Рог" наряду со многими другими предприятиями отрасли выразило обеспокоенность возможными негативными последствиями блокады железнодорожного сообщения на востоке Украины. Последствием блокады стало прекращение сотрудничества всех предприятий ГМК, в том числе "ArcelorMittal Кривой Рог", с предприятиями-поставщиками угля с оккупированных территорий, работавшими в украинской юрисдикции в полном соответствии с законодательством страны.

"Наше предприятие, как и другие аналогичные производители отрасли, находящиеся на подконтрольной Украине территории, незамедлительно ощутили нехватку углей марок АШ и АС, которые являются критичным сырьем для агломерационного и металлургического производств. Запасы этих сырьевых материалов быстро исчерпывались, и компания была вынуждена нарастить долю импорта этих сырьевых материалов из разных стран. В настоящее время для обеспечения производства "ArcelorMittal Кривой Рог" импортирует уголь и кокс из Польши, Чехии, Казахстана, США, Канады, Колумбии, Австралии, Китая, а также из России", - констатируется в комментарии меткомбината.

В нем приводятся данные Государственной фискальной службы: всего в 2017 году Украина увеличила закупки угля за рубежом почти вдвое по сравнению с 2016-м. Более половины от всего объема пришлись на РФ. В целом предприятия ГМК Украины ежемесячно импортируют около 1,2 млн тонн угля. Доля "ArcelorMittal Кривой Рог" составляет лишь 25% от общего объема отраслевого потребления, подчеркивают в компании.

"ArcelorMittal Кривой Рог" ежегодно несет дополнительные расходы в связи с импортом сырья из дальнего зарубежья, что является альтернативой поставкам из РФ, при этом постоянно работает в условиях нехватки ж/д вагонов.

В заявлении подчеркивается, что "ArcelorMittal" является крупнейшим иностранным инвестором в украинскую экономику. С учетом приобретения актива в период приватизации предприятия общая сумма инвестиций достигла $9 млрд. В течение 10 лет ArcelorMittal обеспечивает стабильное производство, модернизацию и развитие. При этом "АрселорМиттал" является прямым конкурентом многих российских сталелитейных компаний на мировых рынках, в том числе в странах СНГ и в Украине. Именно "ArcelorMittal Кривой Рог" добилось введения 15%-ной антидемпинговой пошлины в отношении российской арматуры и проката сроком на пять лет.

Как сообщалось со ссылкой на руководителя снабжения предприятия Гириша Сардана корпоративному изданию "Металлург", комбинат после блокады поступлений сырья из зоны, временно не подконтрольной Украине, начал закупки в РФ. По его словам, "в связи с введением запрета на закупку сырья в зоне АТО и высокими ценами на международном рынке на уголь и кокс мы были вынуждены переориентироваться на российский рынок".

"Однако из-за санкций, введенных по отношению к некоторым транспортным компаниям, мы столкнулись с нехваткой вагонов, необходимых для доставки сырья из России. Однакопоставки не прекращались. Еще одна проблема - отсутствие достаточного количества вагонов и локомотивов со стороны "Укрзализныци", что повлекло за собой сбои в поставках известняка с западной части Украины, и, как следствие, уменьшение объемов поступления этого сырья на предприятие", - констатировал топ-менеджер, добавив, что предприятие все-таки работало на полную мощность и достигло рекордного уровня производства стали (эквивалентной) – 7 млн тонн.

Еще ранее генеральный директор предприятия Парамжит Калон (Paramjit Kahlon) сообщал, что из-за ограничений на традиционных рынках сбыта "ArcelorMittal Кривой Рог" понес потери, был вынужден перенаправлять поставки на другие рынки.

"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует в 2018 году произвести минимум 5,7 млн тонн готового проката, 6,5 млн тонн стали, 10 млн тонн концентрата.

Согласно экспертным оценкам, в январе 2018 года предприятие сократило выпуск проката на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 440 тыс. тонн, но нарастило стали - на 2,8%, до 480 тыс. тонн, чугуна снизило на 1,3%, до 460 тыс. тонн. Выпуск агломерата упал на 4,4%, до 850 тыс. тонн, товарной железной руды возрос на 8,1%, до 80 тыс. тонн, железорудного концентрата - на 23,7%, до 914 тыс. тонн, кокса - на 24,6%, до 218 тыс. тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".