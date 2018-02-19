Экономика

13:52 19.02.2018

НКРЭКУ обнародовала ставки платы за стандартное присоединение к электросетям мощностью до 160 кВт

НКРЭКУ обнародовала ставки платы за стандартное присоединение к электросетям мощностью до 160 кВт

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обнародовала в газете "Урядовый курьер" постановление №12 от 9 января о ставках платы за стандартное присоединение к электросетям мощностью до 16 кВт (первой степени), 16-50 кВт (второй степени) и 50-160 кВт (третьей степени) на 2018 год.

При этом ставки платы для разных регионов изменяются разнонаправлено.

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Так, для Киевской области (при присоединении к сетям напряжением 0,4 кВ, III категория надежности, городская местность) плата за присоединение второй степени (16-50 кВт) повысится с 0,86 тыс. грн/кВт до 1,05 тыс. грн/кВт (без НДС).

В свою очередь, в Сумской области плата для аналогичного присоединения снизится с 2,61 тыс. грн/кВт до 1,66 тыс. грн/кВт (без НДС).

Как сообщалось, стандартным считается присоединение, при котором расстояние от потребителя до действующих электросетей не превышает 300 м по прямой.

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