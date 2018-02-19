Экономика

13:33 19.02.2018

"Авангард" в 2017г открыл около 10 новых стран для экспорта яиц

"Авангард" в 2017г открыл около 10 новых стран для экспорта яиц

 Агрохолдинг "Авангард" в 2017 году открыл 8 - 10 новых стран для экспорта яиц и суммарно вышел на 40 стран, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" владелец "Укрлэндфарминга" и "Авангарда" Олег Бахматюк.

"В прошлом году рынок яиц очень хорошо рос по экспорту: мы вошли более чем в 40 стран мира. У нас сейчас пропорция продаж: приблизительно 60% Украина, 40% – экспорт. Если помните, когда "Аванград" был в расцвете, пропорция была: 82% Украина, 18% – экспорт. Я ставлю задачу, чтобы через год у нас было 40/60 в пользу экспорта", - сказал он.

О.Бахматюк сообщил, что компания имеет шесть базовых стран по экспорту, в основном на Ближнем Востоке и в Африке.

"Если раньше Ирак занимал 70%, ОАЭ - 20%, то сейчас ОАЭ - 30%, Ирак - 30% и 30% остальные - Катар, Саудовская Аравия, Оман, Иордания и др. В Гонконг поставили первые пару контейнеров. Плюс ситуация в Сирии несколько успокоилась. Сейчас мы активно работаем дальше на азиатском рынке, речь идет о яичном порошке. И потихоньку также двигаемся с яичным порошком в Европу", - отметил собственник "Авангарда".

По его словам, в следующие пять лет агрохолдинг может увеличить экспорт яиц вдвое.

"Сейчас "Авангард" - номер один на рынке: мы в год производим около 3 млрд яиц, это без переработки, и занимаем в экспорте Украины около 50%. Мы, "Овостар" и "Интер-Запорожье" – это 90% экспорта", - указал О.Бахматюк.

Он также уточнил, что компания имеет как минимум 50% незадействованных производственных мощностей.

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