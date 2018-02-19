Purcari за 9 мес.-2017 увеличила продажи вина в Украине на 35,8% в леях

Молдавская Purcari Wineries Public Company Limited (ранее – Bostavan) в январе-сентябре 2017 года увеличила продажи вина в Украине до RON3,29 млн ($0,87 млн по текущему курсу), сообщается в проспекте IPO компании на ее сайте.

Согласно ей, продажи более дорогого вина под ТМ Purcari увеличились на 54,2% – до RON1,8 млн.

Purcari отмечает, что такие результаты стали возможны благодаря начавшемуся экономическому восстановлению в Украине, росту популярности вина в регионе и увеличению доли организованной розничной торговли.

Компания указывает, что за отчетный период в натуральных показателях на Украину пришлось 5% ее продаж, в деньгах – 4%, тогда как в 2016 году – по 4%.

Как отмечается в проспекте, в 2014-2016 годах среднегодовое сокращение рынка вина в Украине составило 1%, тогда как рынки крепких алкогольных напитков и пива упали соответственно на 19,1% и 13,9%.

Purcari указывает, что потребление вина в Украине – 4 л в год – существенно уступает показателям соседей: Польша – 6,4 л, Словакия – 14,9 л, Румыния – 16,4 л, Чехия – 20,5 л, не говоря о таких странах как Италия – 33 л и Франция – 43 л.

Компания, ссылаясь в проспекте на данные Euromonitor, рассчитывает на среднегодовой рост рынка вина в Украине в 2016-2020 годах на 2,9% по сравнению с ростом рынка пива на 1,1%.

Euromonitor оценивал рынок вина в Украине в 2016 году в 168 млн литров, или в EUR600 млн с долей премиальных и суперпремиальных марок в 25%. Ведущими на нем выступали три компании: "Логос" (бренд – "Инкерман") – 13,4%, "Баядера" ("Коблево") – 12,1% и "Шабо" – 10,2%.

Эксперты также уточняют, что доля сухих вин в 2016 году составляла 54% по объему и 40% по деньгам, игристых – 32% и 28%, крепленых – 13% и 30%.

Purcari отмечает, что среднегодовой рост ее денежных продаж в Украине в 2014-2016 годах составил 9%, тогда как в натуральных показателях был зафиксирован спад на 11%. Компания преимущественно полагается на сторонних дистрибьюторов для покрытия рынка, однако осуществляет прямые поставки Fozzy Group – одной из крупнейшей сети супермаркетов в стране.

"Краткосрочная стратегия состоит в том, чтобы сосредоточиться на построении брендов Purcari и Bostavan на крупном, высокопотенциальном рынке и расширении своего присутствия в сегменте игристых с особым акцентом на сегменте HoReCa, ориентируясь на структурно меняющуюся отрасль после аннексии Крым, на долю которого приходилось около половины украинских виноградников", – говорится в проспекте.

Как сообщалось, на минувшей неделе Purcari завершила IPO на Бухарестской фондовой бирже, в ходе которого его крупнейшие акционеры продали 49% акций на общую сумму почти $50 млн. В частности, фонд Emerging Europe Growth Fund II, L.P. (EEGF II) под управлением Horizon Capital продал 40,9% акций и сократил свою долю до 22,7%.

Ранее фонды под управлением Horizon Capital были также владельцем "Инкермана", однако после аннексии Крыма в 2016 году выли из компании, продав 20% акций Pan Chang Group Inc. Limited из Гонконса.

Purcari основана в 1827 году, имеет более 1 тыс. га собственных виноградников и четыре производственные площадки в Румынии и Молдове. По данным Nielsen, Purcari владеет двумя известными румынскими брендами вина, на которые совокупно приходится 26% доля рынка в своем сегменте. На долю рынков Молдовы и Румынии пришлось 50,2% продаж компании в 2016 году и 61,1% – за девять месяцев 2017 года.

Purcari в 2016 году увеличила выручку в 1,5 раза – до RON106,76 млн, а ее чистая прибыль возросла в 139 раз – до RON23,11 млн, в том числе в Украине продажи увеличились на 79,6% – до RON3,11 млн. За девять месяцев 2017 года продажи составили RON94,59 млн, а чистая прибыль – RON22,08 млн.