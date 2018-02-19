НКЦБФР предлагает усилить участие бирж в надзоре за раскрытием эмитентами информации

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предлагает возложить на фондовые биржи часть функций надзора за раскрытием эмитентами, ценные бумаги которых включены в биржевой список, регуляторной информации.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, соответствующая инициатива содержится в проекте Положения о функционировании фондовых бирж, утвержденном членами Нацкомиссии по итогам очередного заседания 15 февраля.

По данным НКЦБФР, соответствующие новации обусловлены последними изменениями законодательства, в частности, принятием законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг" (№2210-VIII) и "О внесении изменений в закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (№2164-VІІІ).

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Согласно проекту положения, фондовые биржи будут обязаны письменно уведомлять эмитентов о внесении их ценных бумаг в биржевой список, в случае если инициатором такого внесения выступает не эмитент.

Эмитенты, ценные бумаги которых включены в биржевой список, будут обязаны уведомлять фондовую биржу о дате публикации на своем сайте календарного плана раскрытия регуляторной и другой информации, которая должна обнародоваться в соответствии с законодательством, а фондовые биржи, в свою очередь, проверять наличие соответствующего календаря. Если эмитент до 31 января каждого года не обнародует на своем сайте календарного плана раскрытия информации, его ценные бумаги должны быть исключены из биржевого списка.

Помимо этого, фондовые биржи будут обязаны анализировать размещенные эмитентами в системе раскрытия информации НКЦБФР данные, в том числе на соответствие финансовой отчетности МСФО, на наличие у эмитента бухгалтерской службы в составе не менее двух человек, во главе с главным бухгалтером (кроме институтов совместного инвестирования и негосударственных пенсионных фондов).

Проект постановления также определяет, что в биржевом списке фондовой биржи не могут находиться акции частного акционерного общества с количеством акционеров менее 100 лиц и в уставе которого предусмотрено преимущественное право акционеров на выкуп акций, предлагаемых их владельцами к продаже третьему лицу.

Кроме того, будет введен одноуровневый листинг, причем требования о внесении и пребывании ценных бумаг в биржевом реестре будут соответствовать требованиям, которые ранее применялись ко второму уровню.

Все эмитенты, ценные бумаги которых включены в биржевой реестр по состоянию на 1 января 2019 года, должны будут иметь действительный проспект ценных бумаг, то есть отвечающий новым требованиям законодательства и зарегистрированный в НКЦБФР.

В положении также предусмотрено, что фондовые биржи будут обязаны письменно уведомить эмитентов, ценные бумаги которых на дату вступления документа в силу находятся в биржевом списке, о необходимости до 1 января 2019 года привести свою деятельность в соответствие с установленными требования по пребыванию ценных бумаг в биржевом списке.

Проект положения в ближайшее время будет обнародован на сайте НКЦБФР для ознакомления и предоставления в течение 30 дней предложений и замечаний.