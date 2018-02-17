Порошенко: Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на данный момент, более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать участие в управлении Газотранспортной системы Украины.

"Уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие", - сказал он журналистам в субботу в Мюнхене.

Кроме того, президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие решения.

"И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, и победят. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много" – отметил П.Порошенко.

Также, глава государства подчеркнул, что была проведена очень большая работа и НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложение по управлению ГТС Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно.