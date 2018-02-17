Проект "Северный поток-2" полностью политический

Проект "Северный поток-2" является исключительно политическим, подчеркивает специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Северный поток-2" – полностью политический проект, а не коммерческий проект", - сказал он во время дискуссии Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в Мюнхене в субботу.

К.Волкер пояснил, что если есть намерение вести коммерческий проект, ищут наиболее дешевый механизм поставки газа.

"Но это не самый дешевый вариант", - сказал спецпредставитель.