Экономика

16:15 17.02.2018

Проект "Северный поток-2" полностью политический

Проект "Северный поток-2" полностью политический

Проект "Северный поток-2" является исключительно политическим, подчеркивает специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Северный поток-2" – полностью политический проект, а не коммерческий проект", - сказал он во время дискуссии Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в Мюнхене в субботу.

К.Волкер пояснил, что если есть намерение вести коммерческий проект, ищут наиболее дешевый механизм поставки газа.

"Но это не самый дешевый вариант", - сказал спецпредставитель.

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