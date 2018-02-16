Экономика

18:00 16.02.2018

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г

Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg.

Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66 странах.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее показатель вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом и достиг 1872 пунктов.

На второй строчке находится ЮАР, которая годом ранее занимала четвертую позицию. Таким образом, страны поменялись местами. Аргентина осталась на третьем месте среди самых неблагополучных государств.

Таиланд опять получил статус "наименее несчастной" экономики. Однако с учетом нестандартной методологии расчета безработицы в этой стране Сингапур, который занимает второе место, сопоставим по уровню с Таиландом. Третье место занимают Япония и Швейцария, как и годом ранее.

Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса. Румынии, наоборот, грозит усиление неблагополучия из-за ускорения роста цен.

Индекс несчастья основан на традиционной концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей. Тем не менее, иногда низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив. Согласно медианному прогнозу опрошенных агентством экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7%, как и в прошлом году, что является лучшими темпами подъема с 2011 года.

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