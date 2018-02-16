Экономика

17:48 16.02.2018

Налогоплательщики получили возможность оформлять товары на таможне в онлайн-режиме – ГФС

Налогоплательщики получили возможность оформлять товары на таможне в онлайн-режиме – ГФС

Налогоплательщики могут оформлять товары на таможне в режиме онлайн без присутствия на пункте пропуска благодаря доработанному программному обеспечению, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

"Мы доработали программный продукт, в котором сегодня работают таможенники и все смежные службы, которые представлены и осуществляют контроль в пунктах пропуска. И сегодня налогоплательщик при помощи соответствующего программного обеспечения может в режиме онлайн с телефона, планшета или другого устройства фактически осуществлять все процессы таможенного оформления, не находясь непосредственного в пункте пропуска или на внутренней таможне", - цитирует пресс-служба и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

Кроме того, налогоплательщикам больше не нужно посылать отсканированные документы несколько раз. Теперь поданный в информационную систему отсканированный документ доступен в информационной системе для всех контролирующих органов. При этом следует указывать код, номер и дату документа, а также номер дела, к которому он прикреплен, отмечает ГФС.

"Кроме того, уже есть подключение к глобальной системе контроля за контейнерными перевозками. Уже буквально 1 марта будет запущено первую припортовую группу на Одесской таможне. Такая же группа будет работать в "Борисполе", - указывает ГФС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Данилюк обсудил с представителями технической миссии МВФ реформу ГФС

Данилюк обратился в суд с иском к ГФС из-за проверок и требования уплаты налогов

Автоматическая система управления таможенными рисками обеспечила 544 млн грн дополнительных таможенных поступлений в 2017г

Предприятия "Нафтогаза Украины" в январе уплатили в госбюджет 6,6 млрд грн

ОЭСР выразила опасения по поводу задержки Украиной подписания Многосторонней конвенции по BEPS

Импорт новых авто в Украину в 2017г вырос на 28%, подержанных втрое

В Киеве презентовали онлайн-платформу для подготовки к ВНО

Данилюк обжалует в админсуде требования ГФС об уплате 517 тыс. грн НДФЛ

Крупнейшими получателями возмещения НДС в январе-2018 стали "Кернел", "Азовсталь" и "Каргилл"

Премьер поручил ГФС совместно с АМКУ проанализировать обоснованность повышения цен на нефтепродукты

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г

Цена WTI перешла к снижению в ходе торгов

Гривня на межбанке в пятницу снизилась до 27,03 грн/$1

И. о. председателя НБУ Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017 год

"ArcelorMittal Кривой Рог" после блокады Донбасса начал закупки угля и кокса в России

Повышение требования к платежеспособности, активам и капитала страховщиков ускорит трансформацию рынка

Инфляционные ожидания украинцев в январе улучшились, потребнастроения оставались стабильными

TUI Ukraine планирует в 2018г увеличить количество отправленных туристов на 45%

Прокуратура Киева задержала директора "Элита центра" при попытке очередной аферы

МАУ открывает авиарейс Харьков-Милан с 27 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА