И. о. председателя НБУ Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017 год

Исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017 год, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Заработная плата Я.Смолия в НБУ в прошлом году составила 2,306 млн грн, дивиденды от ООО "КУА Эталон Эссет Менеджмент" - 5,453 млн грн, проценты по счетам в Укрэксимбанке - 4,846 млн грн.

Согласно декларации, у Я.Смолия банковские счета в Укрэксимбанке на сумму $3,931 млн, в УкрСиббанке – 105 тыс. грн, в Райффайзен Банке Аваль - $4,455 тыс. и 105 тыс. грн, в Дельта Банке - 5,976 млн грн, в Ощадбанке - 254 тыс. грн. Он также является совладельцем 12 офисов, дома и физкультурно-оздоровительного комплексом в с.Погребы (Киевская обл.), а также апартаментов в Севастополе. Кроме того, у Я.Смолия есть гидродроцикл, квадроцикл и гольфкар. В его автопарке - три легковых автомобиля - Toyota LC 2006 года выпуска, VW Multivan 2012 года и Mitsubishi 2002 года. Он также владеет инвестиционными сертификатами КУА "Эталон Эссет Менеджмент" номинальной стоимостью 15,815 млн грн.