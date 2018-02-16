Экономика

17:36 16.02.2018

И. о. председателя НБУ Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017 год

И. о. председателя НБУ Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017 год

 Исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017 год, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Заработная плата Я.Смолия в НБУ в прошлом году составила 2,306 млн грн, дивиденды от ООО "КУА Эталон Эссет Менеджмент" - 5,453 млн грн, проценты по счетам в Укрэксимбанке - 4,846 млн грн.

Согласно декларации, у Я.Смолия банковские счета в Укрэксимбанке на сумму $3,931 млн, в УкрСиббанке – 105 тыс. грн, в Райффайзен Банке Аваль - $4,455 тыс. и 105 тыс. грн, в Дельта Банке - 5,976 млн грн, в Ощадбанке - 254 тыс. грн. Он также является совладельцем 12 офисов, дома и физкультурно-оздоровительного комплексом в с.Погребы (Киевская обл.), а также апартаментов в Севастополе. Кроме того, у Я.Смолия есть гидродроцикл, квадроцикл и гольфкар. В его автопарке - три легковых автомобиля - Toyota LC 2006 года выпуска, VW Multivan 2012 года и Mitsubishi 2002 года. Он также владеет инвестиционными сертификатами КУА "Эталон Эссет Менеджмент" номинальной стоимостью 15,815 млн грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинцы в последнем квартале 2017г увеличили объем расчетов в интернете на 69% - НБУ

НБУ расширил возможности уполномоченным банкам привлекать от нерезидентов "синтетические" кредиты

НБУ не получал документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке

Глава Совета НБУ выступает за создание в Украине Фонда развития

НБУ отмечает отступление сезонных факторов на межбанковском валютном рынке

НБУ перенес работу СЭП с 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря на другие дни

Денежная масса в Украине в январе 2018г сократилась на 2,7%

Депутат Демчак подал в НБУ документы на согласование покупки более 50% акций РВС Банка

Инфляция в январе требует ужесточения монетарной политики – НБУ

НБУ на аукционе в понедельник купил $49,9 млн по курсу до 26,85 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г

Цена WTI перешла к снижению в ходе торгов

Налогоплательщики получили возможность оформлять товары на таможне в онлайн-режиме – ГФС

Гривня на межбанке в пятницу снизилась до 27,03 грн/$1

"ArcelorMittal Кривой Рог" после блокады Донбасса начал закупки угля и кокса в России

Повышение требования к платежеспособности, активам и капитала страховщиков ускорит трансформацию рынка

Инфляционные ожидания украинцев в январе улучшились, потребнастроения оставались стабильными

TUI Ukraine планирует в 2018г увеличить количество отправленных туристов на 45%

Прокуратура Киева задержала директора "Элита центра" при попытке очередной аферы

МАУ открывает авиарейс Харьков-Милан с 27 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА