Экономика

11:01 16.02.2018

Renault в 2017г получила рекордные выручку и прибыль

Renault в 2017г получила рекордные выручку и прибыль

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA зафиксировал рекордные финансовые показатели по итогам 2017 года, при этом прибыль была выше ожиданий рынка, а выручка не дотянула до консенсус-прогноза.

Операционная прибыль в прошлом году подскочила на 17% по сравнению с 2016 годом, до 3,85 млрд евро.

Годовая выручка увеличилась на 14,7%, до 58,7 млрд евро.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 3,6 млрд евро, выручку - 59,2 млрд евро.

Операционная прибыль автомобилестроительного подразделения (без учета убытка "АвтоВАЗА") поднялась на 15%, до 2,7 млрд евро, превысив ожидания рынка.

Renault ожидает роста мирового рынка автомобилей на 2,5% в 2018 году, французского и общеевропейского - на 1%, китайского - на 5%.

В ходе встречи с аналитиками глава Renault Карлос Гон заявил, что в 2018 году "в первую очередь рассчитываю на Китай, Бразилию, Россию".

Как сообщалось, совет директоров Renault в четверг вечером принял решение продлить контракт с К.Гоном еще на четыре года. При этом К.Гон согласился на сокращение зарплаты на 30%.

В 2018 году Renault ожидает повышения выручки и свободного денежного потока, а также рентабельность по операционной прибыли выше 6%.

Renault повысила дивиденды с 3,15 до 3,55 евро на акцию, однако аналитики ожидали более существенного увеличения.

Акции Renault подорожали на торгах в Париже на 2,1%. С начала года капитализация компании выросла на 4,8%, до 26 млрд евро.

По мнению К.Гона, акции Renault сейчас торгуются с дисконтом из-за опасений, связанных с судьбой альянса с Nissan. CEO пообещал, что альянс Renault-Nissan сохранится. "Мы сделаем альянс с Nissan нерушимым", - сказал он аналитикам.

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