GE договорилась о продаже части бизнеса по производству источников света

General Electric Co. договорилась продать часть своего подразделения по производству источников света, что стало первым шагом по полному выходу корпорации из этого бизнеса, сообщает Wall Street Journal.

В рамках сделки подразделения GE Lighting в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Турции, а также Global Automotive Lighting будут проданы компании, принадлежащей бывшему главе GE Hungary Йоргу Байеру.

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Новый бизнес будет работать под маркой Tungsram Group. Аналогичное название имел крупный венгерский производитель электротехнического оборудования, созданный в конце 19-го века.

В сделку, сумма которой не разглашается, не вошел бизнес GE Lighting в Северной Америке.

GE решила продать в рамках реструктуризации активы на $20 млрд и сфокусироваться на трех ключевых направлениях: продукции для авиации, для энергетики и здравоохранения. Компания изучает возможность разделения основного бизнеса на отдельно торгуемые подразделения.

В ноябре GE объявила о сокращении квартальных дивидендов на половину из-за слабых финансовых показателей и падения капитализации. GE получила чистый убыток в четвертом квартале 2017 года, выручка GE за квартал понизилась на 5%.