Экономика

09:51 16.02.2018

Отток капитала из акций и облигации РФ продолжился и составил за неделю $260 млн - EPFR

 Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 8 по 14 февраля 2018 года составил $260 млн против оттока $70 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Чистый отток капитала из российских акций через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчётный период составил $90 млн против оттока $70 млн неделей ранее. При этом из фондов, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток $100 млн против оттока $85 млн неделю назад.

По итогам недели, завершившейся 14 февраля, из облигаций РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) было выведено $170 млн (самый большой отток с средины ноября 2016 года) по сравнению с оттоком $2 млн на прошлой неделе. При этом отток капитала из фондов облигаций, ориентированных только на Россию, составил $10 млн против $5 млн неделей ранее.

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