Horizon Capital вывела Purcari Wineries на ІРО в Бухаресте

Компания по управлению фондами прямого инвестирования Horizon Capital объявила о первичном публичном размещении акций (ІРО) своей портфельной компании Purcari Wineries Public Company Limited (ранее – Bostavan) на общую сумму почти $50 млн и начале торгов на Бухарестской фондовой бирже.

Согласно пресс-релизу Horizon Capital в четверг, Purcari Wineries стала первой молдавской компанией, вышедшей на IPO.

"Размещение акций было успешным, спрос от индивидуальных инвесторов в четыре раза превысил предложение, несмотря на значительную турбулентность на международных фондовых рынках и два крупнейших в истории падения индекса Dow Jones", – отмечается в сообщении Horizon.

Согласно ему, в рамках IPO Horizon Capital от имени своего фонда Emerging Europe Growth Fund II, L.P. (EEGF II) продала 40,9% акций и получила совокупный доход, который в 3,2 раза превысил сумму первоначальной инвестиции.

После IPO Horizon Capital остается активным акционером компании с долей акций 22,7% и планирует в дальнейшем поддерживать рост Purcari.

Согласно проспекту IPO, оно состояло из 9,8 млн акций (49% всех акций в обращении) кипрской Purcari Wineries Public Company Limited, из которых 8 млн 171,08 тыс. принадлежало подконтрольной фонду EEGF II компании Lorimer, 1 млн – подконтрольной основателям Purcari компании Amboselt (83,5% у Виктора Бостана и 15% у Сергея Глухова), а еще 628,92 тыс. – IFC.

По итогам размещения доля Lorimer снизилась с 63,551565% до 22,696165%, Amboselt – с 30,03086% до 25,03086% и IFC – c 6,41755% до 3,272955%.

Финальная цена IPO составила RON19 ($5,08 по текущему курсу) при объявленном ценовом диапазоне RON19-29. На розничных инвесторов пришлось 10% IPO, на институциональных – 90%.

Purcari основана в 1827 году, имеет более 1 тыс. га собственных виноградников и четыре производственные площадки в Румынии и Молдове. По данным Nielsen, Purcari владеет двумя известными румынскими брендами вина, на которые совокупно приходится 26% доля рынка в своем сегменте. На долю рынков Молдавии и Румынии пришлось 50,2% продаж компании в 2016 году и 61,1% – за девять месяцев 2017 года. Доля Украины за январь-сентябрь минувшего года в продажах была 4% против 5% в 2016 году.

Purcari в 2016 году увеличила выручку в 1,5 раза – до RON106,76 млн, а ее чистая прибыль возросла в 139 раз – до RON23,11 млн. За девять месяцев 2017 года продажи составили RON94,59 млн, а чистая прибыль – RON22,08 млн

В проспекте компания отмечала, что рост покупательной способности потребителей в странах Центральной и Восточной Европы позволил ей увеличивать выручку в среднем на 34% ежегодно в течение 2014-2016 годов, тогда как темпы роста выручки в Румынии составляли 55%, в Польше - 49%, Молдове - 44%, Чехии и Словакии - 15%.

Horizon Capital основана в 2006 году четырьмя партнерами, которые начали свое сотрудничество с инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), который был создан в 1994 году с капиталом $150 млн для Украины и Молдовы. В настоящее время мажоритарием и главным исполнительным директором Horizon Capital является Елена Кошарная. Офисы копании расположены в Киеве и Чикаго.

Horizon Capital управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $700 млн, среди которых WNISEF, EEGF (создан в 2006 году с капиталом $132 млн) и EEGF II (создан в 2008 году с капиталом $370 млн). Средства указанных фондов инвестируются компанией в проекты в Украине, Молдове и Беларуси.

Летом 2016 года из сообщения Американской правительственной организации по финансированию развития OPIC (Overseas Private Investment Corporation) стало известно о формировании фонда EEGF III (Делавэр, США) с заявленным объемом $150 млн, который будет ориентирован на средние по размерам быстрорастущие, экспортно-ориентированные компании в Украине и Молдове с потенциалом выхода в локальные или региональные рыночные лидеры. Предполагается, что фонд будет осуществлять инвестиции путем покупки миноритарной доли в таких компаниях. В то же время, при необходимости, возможно также предоставление стартового капитала, полный выкуп компаний или участие в приватизации.

OPIC сообщила о предоставлении EEGF III до $37,5 млн, спустя год IFC из группы Всемирного банка заявила о готовности вложить до $15 млн, а Европейский банк реконструкции и развития – $30 млн. Помимо них соинвесторами нового фонда выступают Голландский банк развития (Dutch development bank) и WNISEF.