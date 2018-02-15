Отобран перечень из 9 претендентов в независимые члены НС будущего оператора ГТС Украины

Конкурсная комиссия отобрала девять кандидатов на должности независимых членов в наблюдательный совет ПАО "Магистральные газопроводы Украины", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, в состав списка кандидатов вошли: Вальтер Больц (Walter Boltz), который долгое время возглавлял австрийский регуляторный орган E-Control; Марго Лоудон (Loudon Margot Ann), которая работала в British Gas и ассоциации Eurogas; Хендрик Поллекс (Hendrik Pollex), который работал BEB Erdoel Erdgas и Gasunie Deutschland; Никола Биттилана (Nicola Battilana), который работал в Snam Rete Gas и TAG GmbH; Джеско Кистовский (Jesko von Kistowski), который работал Power&Gas Solutions GmbH; Фабрис Нолан (Fabrice Noilhan), который работал в EDF и министерстве энергетики Франции; Ян Чадам (Chadam Jan), экс-глава правления польского оператора ГТС Gaz-System; Карина Лучинкина (Luchinkina Karina), имеющая большой опыт работы в PwC и Матье Андреас (Andreas Matje), который работал в OMV.

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Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 гг.

Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив сообщил, что набсовет "МГУ" будет состоять из семи членов, из них четверо будут независимыми, трое – представителями от государства.

В министерстве уточнили, что необходимыми компетенциями для независимых членов НС "МГУ" являются: регуляторная политика конкурентного рынка энергии, операционная эффективности, стратегия и развитие бизнеса, финансы и аудит, международные отношения, управление рисками, а также комплаенс и корпоративное управление.