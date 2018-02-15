Польша намерена построить свой газопровод в Балтийском море

Польша, выступающая против строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию, намерена сама проложить газопровод по дну Балтийского моря, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газопровод Baltic Pipe будет вести от расположенного на побережье города Свиноуйсьце в Данию и позволит государственной польской газотранспортной компании Gaz-System подключиться к сети газопроводов Норвегии

Польский энергетический концерн PGNiG в конце 2017 года зарезервировал мощности этого газопровода на 15 лет, отмечает издание. Пропускная способность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Введение его в строй запланировано на 2022 год.

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В Свиноуйсьце расположен портовый терминал по приему сжиженного природного газа.

Как заявила Gaz-System, она запросила у правительства Польши разрешение на строительство и определила коридор шириной в 1 километр в прибрежной зоне, по которому планируется проложить газопровод.

Окончательное решение о строительстве должно быть принято в 2018 году.