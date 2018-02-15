АМКУ изучает возможность покупки корпорацией "Биосфера" компании "Эргопак"

Антимонопольный комитет Украины в феврале начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией Biosphere Holding Ltd (Лимасол, Кипр) акций компании Ivybridge Ventures Limited, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитентом.

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ в четверг, концентрация состоится на рынках товаров для ухода за домом (Household) и личной гигиены (Hygiene), в частности, ватных дисков, ватных палочек, банных и кухонных губок, пакетов для мусора, одноразовой посуды, перчаток, пищевой упаковки, пластиковых изделий, сухих и влажных салфеток.

Комитет просит заинтересованные лица присылать предложения и замечания до 12 марта текущего года.

Согласно госреестру, конечным бенефициаром Biosphere Holding Ltd является Андрей Здесенко – учредитель корпорации "Биосфера".

Корпорация "Биосфера", работающая в Украине более 20 лет, - лидер по производству и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены. Реализует в Украине товары для уборки дома и аксессуары для приготовления пищи и уборки (ТМ "Фрекен Бок", Vortex, "Фреш Бери", Eventa), персональной гигиены (Smile, Novina, Ledy Cotton) бумажную продукцию и декор (Silen, Selpak, Solo и др.)

Компания присутствует в 20 странах мира, имеет около 20 собственных и дистибутируемых брендов и более 200 наименований продукции.

Производственные мощности корпорации представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв.м, а также логистическими комплексами площадью 18 тыс. кв. м.

Совместно с французской Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии площадью 8,5 тыс. кв. м.

Согласно госреестру, А.Здесенко является конечным бенефициаром основанного в 2006 году ООО "КПД" (Днепропетровск) с уставным капиталом 15,28 млн грн, перечень основных видов деятельности которой включает направления корпорации "Биосфера".

В 2016 году ООО получило чистый доход в размере 1 млрд 081 млн грн (годом ранее – 882,8 млн грн), и 83,96 млн грн чистой прибыли (24,74 млн грн).

А.Здесенко также является учредителем Charisma Fashion Group, совладельцем сети ресторанов Vapiano в Украине.

Компания Ivybridge Ventures Limited владеет 100% ООО "Эргопак" (Киев) – крупного производителя товаров по уходу за домом под торговыми марками "Мелочи жизни", DOMI, Novax, торговой маркой для экспортного рынка "Акция".

По информации на сайте компании, в Украине она начала деятельность в 1996 году как дистрибуционная компания "Эрголайн", импортируя в Украину товары для дома под торговой маркой "Сучасний Дим". В 1999 году начато собственное производство, и состоялась трансформация в производственную компанию "Эргопак".

В 2007 году "Эргопак" открыла производственный комплекс в Каневе (Черкасская обл.). С 2007 года компания является эксклюзивным поставщиком европейского кухонного и уборочного пластика Plafor в Украину.

В настоящее время в компании работает более 1000 человек. Кроме собственных торговых марок "Эргопак" производит продукцию под собственными торговыми марками для таких сетей как "Ашан", "Билла", "Экспансия", "Метро", "АТБ", "Фуршет".

По информации компании, сейчас она один из ведущих производителей продукции сегмента Household в Украине, и крупный экспортер продукции в, в частности, в Южную Корею, Россию, Беларусь, Грузию, Молдову, Польшу, Францию, Канаду, Китай.

В 2016 году выручка ООО "Эргопак" составила 718,34 млн грн, чистая убыток превысил 56 млн грн, а в январе-сентябре 2017 года компания получила 26,67 млн грн чистой прибыли и 571,74 млн грн чистого дохода.