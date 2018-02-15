Экономика

10:51 15.02.2018

Ryanair подтвердил планы запустить рейсы из Украины осенью-2018

Ryanair подтвердил планы запустить рейсы из Украины осенью-2018

Член правления Ryanair Юлиуш Коморек подтвердил озвученные ранее министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном намерения запустить рейсы из Украины осенью 2018 года.

"Это реальная дата, я надеюсь, что это произойдет", – сказал он в интервью польскому изданию Fly4free, при этом уточнив, что в оглашенные в прошлом году маршруты будут внесены изменения.

Ранее В.Омелян сообщал, что переговоры с ирландской авиакомпанией-лоуктостером Ryanair относительно ее выхода на украинский рынок находятся на финальном этапе.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля 2017 года объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, как аэропорт "Борисполь" (Киев) нарушил соглашение, достигнутое в марте того же года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

Через два дня, 12 июля, премьер-министр Владимир Гройсман после специального совещаниия с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций" поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

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