ВЭБ рассчитывает продать Проминвестбанк до 1 мая

Внешэкономбанк рассчитывает продать украинский Проминвестбанк (ПИБ, Киев) до 1 мая 2018 года, сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы ожидаем решения, которое взаимно приемлемо и для Нацбанка Украины, и для нас, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, до 1 апреля мы закончим, может быть, если позволят обстоятельства. Давайте лучше скажем до 1 мая", - заявил С.Горьков.

По его словам, от сделки будет зависеть размер резервов, которые создаст ВЭБ по украинской "дочке".

"Там несколько участников, мы искали взаимовыгодное решение, которое помогало бы выйти из ситуации. Рынок в Украине также непростой для продаж, как вы понимаете. Сделок не так много, если говорить про более или менее средние сделки, банк немаленький с точки зрения размера активов", - добавил глава ВЭБа.

Как сообщалось, в середине января Нацбанк Украины уведомил, что не получал пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в ПИБе.

Пресс-служба регулятора напомнила, в апреле 2017 года пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в ПИБе подали два гражданина Украины. 28 июля 2017 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в финучреждении.

"Обращаем внимание, что приобретение существенного участия в банке без согласования Национального банка не допускается. Национальный банк имеет право применять меры воздействия к лицам, которые приобрели прямо или косвенно существенное участие в банке без согласования с регулятором, а именно: налагать штраф в размере до 10% номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временно запретить право голоса. Кроме того, Национальный банк вправе применить меры воздействия к банку в случае, если структура собственности банка станет непрозрачной в результате такого несогласованного приобретения. В частности, банк может быть отнесен к категории проблемных", - отметили в пресс-службе.

АМКУ рассматривает возможность покупки М.Микитасем 25% акций Проминвестбанка .

"Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета от 10 января 2018 г. №02/3-р начато рассмотрение дела о концентрации №24-25/1-18-Экк в виде приобретения физическим лицом - гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем - акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества", - сообщал комитет.

НБУ в декабре 2017 года вернул владельцу и президенту группы DCH Александру Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного получения существенного участия в Проминвестбанке в связи с его некомплектностью.

Информация о том, что А.Ярославский подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка, появилась в середине декабря 2017 года. В то же время председатель ВЭБа Сергей Горьков заявлял, что Внешэкономбанк не ведет переговоры о продаже Проминвестбанка А.Ярославскому и не давал согласие на подачу им документов в НБУ.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (22,426 млрд грн.) среди 88 действовавших в стране банков.