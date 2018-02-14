Посол Чалый принял участие в подписании документов по финансированию строительства ЦХОЯТ

Посол Украины в США Валерий Чалий вместе с президентом и исполнительным директором Корпорации заграничных частных инвестиций США Реем Вашборном (OPIC) и президентом НАЭК "Энергоатом" Юрием Недашковским принял участие в церемонии подписания документов, связанных с финансированием строительства в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Как сообщается на странице посольства Украины в США в соцсети Facebook, хранилище примет на хранение ядерное топливо из трех атомных электростанций Украины.

"В соответствии с соглашением, "Bank of America/Merrill Lynch" организовала размещение облигаций с фиксированной ставкой на фондовом рынке США для заимствования $250 млн под обязательство страхования рисков со стороны OPIC. "Энергоатом" получит 20-летний кредит на соответствующую сумму. "Энергоатом" совместно с американской компанией "Holtec International" начали строительство хранилища в ноябре 2017 года", - говорится в сообщении.

Посол подчеркнул, что проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реализуется совместно с американскими партнерами и является "важным шагом на пути укрепления энергетической безопасности Украины".

"Проект не только повышает нашу энергетическую безопасность, но и имеет значительный позитивный социальный и экономический эффект, в частности, создавая в Украине новые высокооплачиваемые рабочие места. По завершению строительства хранилища Украина будет экономить значительные средства, отказавшись от транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива в России", - отметили в посольстве Украины в США.