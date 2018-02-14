Экономика

19:30 14.02.2018

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017г достиг $2,63 млрд – Госстат

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017г достиг $2,63 млрд – Госстат

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составило $2,63 млрд, тогда как за 2016 год внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

С учетом ранее обнародованных данных, в четвертом квартале прошлого года дефицит составил около $1,42 млрд – почти в 22 раза больше показателя четвертого квартала позапрошлого года.

Согласно информации Госстата, в 2017 году экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% – до $54,96 млрд.

Госстат уточняет, что экспорт в стран СНГ увеличился на 9,2% – до $10,65 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 31,2% – до $12,12 млрд.

В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта – соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным.

Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в минувшем году вырос в 2,2 раза – до $6,33 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился на 12% – до $5,090 млрд.

Как сообщалось, профицит внешнеторгового баланса Украины в 2016 году сократился в 11,3 раза по сравнению с 2015 годом.

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