Экономика

18:54 14.02.2018

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 2017 год выросло в 2,2 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 2017 год выросло в 2,2 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2017 году увеличилось в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом и составило $6,332 млрд (в 2016 году – $2,888 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, в декабре негативное сальдо внешней торговли товарами составило 1,12 млрд грн, тогда как в ноябре - $638,7 млн, в октябре -$700,8 млн, в сентябре $593,1 млн.

В 2017 году экспорт товаров по сравнению с 2016 годом увеличился на 19,0% (на $6,905 млрд), составив $43,267 млрд, импорт – на 26,4% (на $10,349 млрд) до $49,596 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за 2016г – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017г достиг $2,63 млрд – Госстат

Экономические настроения в Украине в I кв.-2018 вошли в фазу подъема

Украина в январе увеличила производство мяса на 0,4%, яиц – на 2,5%, сократила молока на 0,7%

Инфляция в январе ускорилась до 1,5%

Объем торговли между Украиной и Австрией в 2017г увеличился на 17% - Порошенко

Рада отклонила законопроект о ратификации торгового соглашения между Украиной и Таиландом

Внешнеторговый дефицит США в 2017 году достиг максимума за 9 лет

Китайская YUYUE Home Textile создаст розничную сеть продажи льняного текстиля в Украине

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в декабре-2017 увеличилась на 5,9%

Реальная зарплата в Украине в декабре-2017 возросла на 18,9% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол Чалый принял участие в подписании документов по финансированию строительства ЦХОЯТ

Рост ВВП Украины в IV кв.-2017 замедлился до 1,8% – Госстат

Гривня на межбанке в среду укрепилась до 26,69 грн/$

Глава Совета НБУ выступает за создание в Украине Фонда развития

ВСУ открыл кассационное производство по жалобе ИСД о взыскании более $57,5 млн задолженности по кредиту Reachcom

Один из крупнейших банков Индии обнаружил мошенничество на $1,8 млрд

"Укртрансгаз" объявил 8 тендеров на ДМС сотрудников на 23,5 млн грн

Кабмин утвердил консолидированный финплан "Укрзализныци" на 2018г

Предложения Кабмина по совершенствованию системы интеллектуальной собственности позволят более эффективно бороться с "патентными троллями"

Санкции закрыли "Калашникову" более 70% мирового рынка гражданского оружия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА