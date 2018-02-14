Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 2017 год выросло в 2,2 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2017 году увеличилось в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом и составило $6,332 млрд (в 2016 году – $2,888 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, в декабре негативное сальдо внешней торговли товарами составило 1,12 млрд грн, тогда как в ноябре - $638,7 млн, в октябре -$700,8 млн, в сентябре $593,1 млн.

В 2017 году экспорт товаров по сравнению с 2016 годом увеличился на 19,0% (на $6,905 млрд), составив $43,267 млрд, импорт – на 26,4% (на $10,349 млрд) до $49,596 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за 2016г – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.