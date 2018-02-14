Экономика

09:26 14.02.2018

ВВП Японии в IV квартале вырос 8-й квартал подряд

ВВП Японии в IV квартале вырос 8-й квартал подряд

Японская экономика в октябре-декабре 2017 года выросла по итогам восьмого квартала подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема ВВП страны с конца 80-х годов.

Согласно предварительным данным, обнародованным кабинетом министров Японии в среду, объем ВВП в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,5% в годовом выражении.

Тем не менее, темпы подъема замедлились по сравнению с 2,2% в третьем квартале.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение японского ВВП в октябре-декабре на 0,9% в годовом выражении.

Экономика страны выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом при ожидавшемся аналитиками подъеме на 0,2%.

В третьем квартале японский ВВП увеличился на 0,6% в поквартальном выражении.

Несмотря на замедление роста в конце прошлого года, статданные в целом указывают на то, что политика, проводимая японским премьером Синдзо Абэ, обеспечивает стабильный экономический подъем.

В то же время самый длительный непрерывный рост ВВП за 28 лет ставит вопрос о том, насколько уместной является ультрамягкая монетарная политика японского Центробанка, отмечают экономисты.

Потребительские расходы, на долю которых приходится порядка 60% ВВП Японии, в октябре-декабре выросли на 0,5% относительно предыдущего квартала, капиталовложения компаний - на 0,7%.

Объем японского экспорта повысился в четвертом квартале на 2,4% по сравнению с третьим кварталом, импорта - на 2,9%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Япония в 2017г увеличила выпуск медной продукции до максимума за 6 лет

Пенсионный фонд Японии заработал $55 млрд в III финквартале

Поставки алюминиевого проката в Японии в декабре выросли на 1,8%

Инфляция в Японии в декабре осталась на ноябрьском уровне - 0,9%

Южная Корея ужесточает контроль криптовалют, Япония не спешит запускать фьючерсы на биткойн

Японские фондовые индексы снижаются после подъема

Запасы алюминия в Японии в ноябре сократились на 2%

В Японии одобрен рекордно высокий оборонный бюджет

Объем японского экспорта в ноябре вырос по итогам 12-го месяца подряд

ЕС и Япония договорились о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укргазвыдобування" в 2018 г. увеличит добычу газа почти на 5%

Правительство утвердит конкурсную процедуру финансирования ветеранских организаций

Минфин: казначейские счета ОСМД для получения льгот и субсидий будут закрыты

Uber завершила IV квартал с убытком, несмотря на рост выручки

Саудовская Аравия хочет удвоить добычу газа за 10 лет

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне $62,78 за баррель

Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно

Доллар подешевел к евро в ожидании данных об инфляции в США

"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассперевозок на 10%

Денежная масса в Украине в январе 2018г сократилась на 2,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА