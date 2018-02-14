Саудовская Аравия хочет удвоить добычу газа за 10 лет

Саудовская Аравия планирует удвоить добычу газа в течение 10 лет, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики страны Халида аль-Фалиха.

В настоящее время Саудовская Аравия потребляет весь добываемый газ в стране - порядка 110 млрд куб. м в год. В то же время страна ведет переговоры о поставках СПГ, в частности, с Россией и США.

Согласно статистическому справочнику ВР, запасы газа в Саудовской Аравии составляют 8,4 трлн куб. м газа.

Х.аль-Фалих сказал также, нужно инвестировать в чистые технологии, при этом переход энергетики с использования нефти не произойдет "за одну ночь", и что спрос на нефть будет расти в грузовых и морских перевозках и нефтехимии.

Министр сказал также, что Саудовская Аравия планирует инвестировать в максимальное увеличение производственных мощностей по добыче нефти, а также в скором времени намерена построить две атомных станции. По словам Х.аль-Фалиха, Саудовская Аравия намерена объявить новые цели по энергетическому балансу.