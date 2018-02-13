Экономика

18:34 13.02.2018

Луизианский терминал тестирует загрузку супертанкера для экспорта нефти

Оператор Луизианского шельфового нефтяного терминала LOOP LLC тестирует возможность загрузки одного из крупнейших в отрасли супертанкеров для экспорта нефти.

Возможность загрузки супертанкеров, способных перевозить порядка 2 млн баррелей нефти, существенно сократит стоимость отправки грузов за рубеж.

В том случае, если пробные поставки нефти супертанкерами из Луизианского терминала окажутся успешными, возможности американских производителей в плане экспорта нефти, добыча которой неуклонно растет, существенно улучшатся.

Супертанкер тестируется после произведенных в прошлом году модификаций, позволивших использовать его для экспорта нефти, говорится в заявлении, размещенном на сайте терминала.

По данным агентства Bloomberg, речь идет о принадлежащем саудовской компании National Shipping Co. судне Shaden, зафрахтованном в прошлом месяце китайским нефтетрейдером Unipec.

В сообщении LOOP отмечается, что компания "инициировала детальное тестирование и процедуру контроля танкера".

Несмотря на то, что американская нефть уже экспортируется крупными танкерами, именно Луизианский терминал в силу глубоководного размещения, является единственным на побережье Мексиканского залива, способным принять полностью груженый супертанкер.

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