Цены на нефть падают на опасениях роста добычи в США

Цены на нефть снижаются во вторник на увеличивающихся опасениях, что темпы роста поставок сырья на мировой рынок в этом году превысят повышение спроса в результате увеличения сланцевой добычи в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 кв снизилась на $0,54 (0,86%) - до $62,05 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,55 (0,93) - до $58,74 за баррель.

Нефтяной рынок перешел к снижению после публикации Международным энергетическим агентством (МЭА) обзора ситуации в отрасли и прогнозов на текущий год.

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МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,4 млн б/с. Тем не менее, темпы повышения спроса будут ниже, чем в 2017 году, когда они составили 1,6 млн б/с.

Кроме того, согласно прогнозу МЭА, добыча нефти из стран не-ОПЕК в этом году превысит рост спроса.

"Новые и пересмотренные данные показывают небольшое улучшение баланса в начале 2018 года, но основной посыл прошлого месяца остается неизменным и очень ясным: в 2018 году быстрорастущая добыча нефти в странах не-ОПЕК, возглавляемая США, вероятно, будет расти быстрее спроса", - отмечается в обзоре МЭА.

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, производство сланцевой нефти семью крупнейшими компаниями страны в марте увеличится до 6,756 млн баррелей в сутки. При этом оценка производства в феврале была пересмотрена до 6,65 млн б/с с ранее ожидавшихся 6,55 млн б/с.

Отчет МЭА поднял вопрос о том, что одной только добываемой в США сланцевой нефти, возможно, хватить, чтобы удовлетворить глобальный спрос, отмечает аналитик по сырьевым рынкам UBS Wealth Management Джованни Стауново.

"Такая возможность несет в себе проблемы для ОПЕК и других производителей нефти", - цитирует эксперта MarketWatch.