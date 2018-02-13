Экономика

17:48 13.02.2018

Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде февраля уменьшилась на 2,1%

Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде февраля уменьшилась на 2,1%

Средняя цена продажи электроэнергии производителями в оптовый рынок (ОРЭ) в первой декаде февраля 2018 года снизилась на 2,1% по сравнению с третьей декадой января – с 1076,12 до 1053,87 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок".

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС за 1-10 февраля составила 1614,56 грн/МВт-ч (+5,2% к 20-31 января), "Энергоатома" – 545,91 грн/МВт-ч (-0,04%), ГЭС – 481,83 грн/МВт-ч (-9,5%), ТЭЦ и др. – 2148,64 грн/МВт-ч (+0,8%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4394,72 грн/МВт-ч (+0,4%).

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Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 1-10 февраля составила 52,12% по сравнению с 49,09% в третьей декаде января, доля ГК ТЭС – 29,39% (33,02%), ТЭЦ и других станций – 9,18% (9,41%), ГЭС – 7,96% (7,03%) "зеленых" – 1,35% (1,45%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) снизилась на 1,9% – с 1161,58 до 1139,97 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 0,2%, с 1446,51 до 1444,29 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за первую декаду февраля составила 90,01% (3 млрд 761,255 млн МВт-ч), ПНТ – 9,99% (417,437 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии производителями в ОРЭ в 2017 году увеличилась на 11,9% по сравнению с 2016 годом – с 859,2 грн за 1 МВт-ч до 961,1 грн за 1 МВт-ч.

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