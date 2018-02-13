Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" на дефолтном уровне, ожидает завершения реструктуризации долгов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте DTEK Energy B.V. (холдинговая компания "ДТЭК Энерго", Нидерланды) на уровне "RD" (ограниченный дефолт) и рейтинг ее еврооблигаций на уровне "С", сообщается в пресс-релизе Fitch во вторник.

"Подтверждение рейтинга отражает факт, что компания еще не завершила реструктуризацию обязательств. После завершения соответствующего процесса, РДЭ "ДТЭК Энерго" в иностранной и национальной валютах, а также рейтинг еврооблигаций компании, вероятно, будут повышены до уровня "В-", для отражения изменения структуры капитала и снижения бизнес рисков", - указано в документе.