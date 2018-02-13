Экономика

10:09 13.02.2018

Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" на дефолтном уровне, ожидает завершения реструктуризации долгов

Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" на дефолтном уровне, ожидает завершения реструктуризации долгов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте DTEK Energy B.V. (холдинговая компания "ДТЭК Энерго", Нидерланды) на уровне "RD" (ограниченный дефолт) и рейтинг ее еврооблигаций на уровне "С", сообщается в пресс-релизе Fitch во вторник.

"Подтверждение рейтинга отражает факт, что компания еще не завершила реструктуризацию обязательств. После завершения соответствующего процесса, РДЭ "ДТЭК Энерго" в иностранной и национальной валютах, а также рейтинг еврооблигаций компании, вероятно, будут повышены до уровня "В-", для отражения изменения структуры капитала и снижения бизнес рисков", - указано в документе.

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