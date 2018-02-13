"Укрзализныця" подписала первый договор на поставку ДТ с применением формульного ценообразования

Первый договор на поставку дизельного топлива с применением формульного ценообразования "Укрзализныця" подписала вечером 12 февраля 2018 года.

Как передал корреспондент "Интерфакс-Украина", договор подписали глава филиала компании "Центр обеспечения производства" (ЦОП) Виталий Цвигун, замглавы компании "Анвитрейд" Светлана Ященко в присутствии руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова и замминистра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

"Это значимое событие не только в сфере закупок, но и для такой крупной компании, как "Укрзализныця". Думаю, это станет новым стандартом работы на рынке", - сказал М.Нефедов.

Е.Кравцов, в свою очередь, добавил, что благодаря этой первой закупке по формульной цене только с момента котирования и по сегодняшний день компания сэкономила 70 млн грн, поскольку изначальная цена была выше. "Совместно с МЭРТ и Кабмином нам, наконец, удалось сделать, то, чего мы не могли сделать в течение трех лет. Мы будем полностью переходить на формульное ценообразование в закупках топлива", - констатировал он, напомнив, что в год "Укрзализныця" закупает топливо более чем на 7 млрд грн и это - наибольшая статья расходов.

В свою очередь, глава филиала ЦОП Виталий Цвигун добавил, что с компанией заключены два контракта на поставку 20 тыс. тонн дизеля каждый. На момент победы- 30 января - сумма по первому контракту составляла 28,84 тыс. грн за тонну, по второму- 28,65 тыс. грн за тонну.

Как напомнил Е.Кравцов, "ранее цена шла вверх, а условия по контракту были фиксированы, и почти всегда мы имели непоставку от поставщиков, так как им это было в убыток и появилось поле для злоупотреблений с повышением стоимости на 10% один или несколько раз". По его словам, фиксировались случаи, когда топливо просто не поставлялось. Сложно было подсчитать убытки, которые несла компания, оценить риски, которые могли бы быть от сокращения грузовых операций. Отныне "Укрзализныця" имеет справедливую ситуацию, при которой, в соответствии с индексами, дизельтопливо стало биржевым товаром, на него есть объективная стоимость.

"Учитывая колебания стоимости на рынке, по такой актуальной цене на каждый день, когда дается разнарядка, контрагент нам поставляет ресурс", - уточнил Е.Кравцов.

По его мнению, риск непоставки топлива может быть только в случае банкротства компании или при глобальном кризисе на рынке.

"Для рынка в целом, уверен, это будет прецедентный момент, когда мы сможем подойти к стабильному функционированию. Для нас важно получать дизель без задержек и по рыночной цене. Формула дает возможность это реализовать", - резюмировал руководитель "Укрзализныци".

Как сообщалось, по итогам аукциона 30 января "Укрзализныця" отобрала компанию "Анвитрейд" для заключения договора на поставку 20 тыс. тонн топлива по цене 28,84 тыс. грн за тонну и 20 тыс. тонн по 28,65 тыс. грн.

"Показательно, что ожидаемая стоимость "дизеля" по этим тендерам была 29,64 тыс. грн за тонну, а финальная цена тендеров почти на 1 тыс. грн меньше. Убежден: "Укрзализныця" движется в правильном направлении, руководствуясь, в первую очередь, собственными экономическими интересами", - прокомментировал тогда Е.Кравцов.

При этом "Укрзализныця" напоминала о планах перейти на формульное ценообразование при закупке горючего. Цена будет зависеть от колебания котировок Platts и курса валюты (фактически все топливо на рынке импортного происхождения), цена по контракту может увеличиваться или уменьшаться - по формуле с применением индекса изменения показателей Platt's .

ООО "Анвитрейд" - торговое предприятие, занимающееся импортом нефтепродуктов, поступающих в Украину по трубопроводному транспорту. Ежемесячный оборот компании составляет порядка 80 тыс. тонн дизельного топлива.

Компания входит в Wexler Group – поставщика светлых нефтепродуктов, объединяющего 10 предприятий, которые расположены как на территории Украины, так и за ее пределами.

Согласно Госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, основателем "Анвитрейд" является польская "Векслер Глобал Трейдинг СП. З О.О.", конечным бенефициаром которой, как и главой "Анвитрейда", является гражданин Польши Петр Белз.