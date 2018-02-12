Экономика

19:39 12.02.2018

Уровень теневой экономики Украины снизился до 33% ВВП

Уровень теневой экономики Украины снизился до 33% ВВП

Уровень теневой экономики Украины в январе-сентябре 2017 года снизился до 33% ВВП, уменьшившись на 3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с показателем за девять месяцев 2016 года, свидетельствуют материалы на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Все четыре метода, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня теневой экономики в сравнении с аналогичным периодом 2016 года", - указано в отчете на сайте министерства.

Детенизация экономики происходила на фоне умеренного роста производства, сохранения курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции. Сократить уровень теневой экономики удалось благодаря улучшению ожиданий бизнеса и населения, ослаблению инвестиционных рисков, отмечает МЭРТ.

В то же время динамику детенизации сдерживают низкое доверие к институтам власти, сохраняющиеся вызовы стабильности финансовой системы и наличие неподконтрольных власти территорий, говорится в отчете.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод "расходы населения – розничный товарооборот", согласно которому теневая экономика составляет 48% ВВП. Однако этот показатель на 3 п.п. ниже аналогичных расчетов за девять месяцев 2016 года.

МЭРТ объясняет это большим ростом объема продажи населению потребительских товаров на 5,8% в сравнении к объему за девять месяцев минувшего года, чем скорректированные денежные траты населения на приобретение таких товаров, что составило 3,8%.

При этом тенденция совращения уровня "тени" по этому методу началась в 2016-м вследствие сокращения нагрузки на фонд оплаты труда через введение ставки единого социального взноса (ЕСВ) в 22%, подчеркивает министерство.

По методу убыточности предприятий в ведомстве оценивают теневую экономику в 22% ВВП, что на 3 п.п. ниже показателей за январь-сентябрь 2016 года. МЭРТ отмечает, что положительная динамика по этому методу формировалась в условиях возобновления инвестиционной привлекательности экономических агентов и ревальвации гривны по отношению к доллару США, которая длилась с февраля по август 2017 года.

При этом электрический и монетарный методы показали сокращение уровня "тени" на 2 п.п. за указанный период – до 30% ВВП по электрическому методу и до 23% по монетарному, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Сокращение теневой экономики по усовершенствованному монетарному методу (методологические положения расчета по которым сейчас апробируются) происходило на фоне незначительного уменьшения удельного веса объема наличности в денежной массе (27,3% по состоянию на 1 октября 2017 года в сравнении с 27,8% годом ранее).

Положительную динамику по электрическому методу МЭРТ поясняет увеличением реального ВВП в январе-сентябре 2017 года большими темпами, чем объем потребления электроэнергии.

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