Нефть дорожает на прогнозах ОПЕК

Цены на нефть умеренно повышаются в понедельник вечером, так как рынок нашел в ежемесячном прогнозе ОПЕК как плюсы - более значительные темпы роста потребления нефти, так и минусы - увеличение объемов добычи в США и ряде других стран.

Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди в понедельник попытался успокоить рынки после худшей недели за два года: по его словам, резкое падение цен на нефть на прошлой неделе следует считать коррекцией, и в ближайшее время рынок вернется к росту.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 кв в понедельник поднялся на $0,54 (0,86%) - до $63,33 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,61 (1,03%) - до $59,81 за баррель. Ранее в ходе торгов подъем доходил до 2,8%.

ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), в 2018 году - на 60 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Теперь ожидается, что по итогам 2018 года спрос на нефть увеличится на 1,59 млн б/с - до 98,6 млн б/с.

Добыча нефти в странах, не входящих в картель, повышена до 59,26 млн б/с, при этом ожидается, что в США производство нефти и других жидких углеводородов может за год подскочить на 9%, до 15,63 млн б/с.

Вместе с тем президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что добыча нефти в Саудовской Аравии не станет "огромным искажающим фактором" для рынка. В интервью Bloomberg он вновь подтвердил, что рынок нефти восстановит равновесие в текущем году благодаря уверенному росту спроса и соблюдению договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи.

Цель сделки об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК уже выполнена на две трети, и не исключено, что полностью ее достигнуть удастся раньше конца 2018 года, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Принимая декларацию о сотрудничестве в рамках ОПЕК+, мы не ставили своей целью ограничить добычу нефти на какой-то определенный срок, к примеру, на полгода, год или на два. Нашей задачей было убрать излишки нефти с рынка. На текущий момент мы видим, что эта цель достигнута на две трети", - сказал он.