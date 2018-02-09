Колебания индекса Hang Seng в год Собаки обычно превышают 30%

Год Собаки по восточному календарю для гонконгского фондового индекса Hang Seng не бывает заурядным.

Изменения индикатора по итогам каждого из последних четырех календарных годов, на который попадал год Собаки, превышали 30%. Причем если в 1970 году и 2006 году это был рост, то в 1982 году и 1994 году - падение на такую величину, отмечает агентство.

По данным Daiwa Securities, для японского фондового индекса Nikkei 225 год Собаки традиционно является позитивным. За всю историю расчета индикатора с 1949 года таких годов было пять, и индекс увеличился по итогам четырех из них.

Так, в 1958 году Nikkei 225 взлетел на 41%, в 1982 году вырос на 4,4%, в 1994 году - на 13%, в 2006 году - на 6,9%. Исключением стал только 1970 год, когда индекс потерял 16%.

"Собака - единственный знак, при котором в 100% случаев Nikkei 225" в какой-то момент превышал пик предыдущего года, заявил аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.

С начала 2018 года Hang Seng опустился на 1,4%, а Nikkei 225 упал на 6,1%.

Год Собаки по восточному календарю наступит 16 февраля 2018 года.