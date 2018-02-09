Экономика

18:26 09.02.2018

Нефть падает в пятницу и по итогам недели

Нефть падает в пятницу и по итогам недели

Стоимость нефти основных мировых марок усилила снижение в ходе торгов в пятницу и завершает неделю в минусе, при этом стоимость Brent опустилась до минимума с 20 декабря, а WTI подешевела до менее $60 за баррель впервые с начала года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 кв опустилась на $1,11 (1,71%) - до $63,7 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,4 - до $59,75 за баррель.

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C начала недели цена Brent упала на 7,1%, WTI - на 8,7%.

Нефть резко дешевеет на фоне общего снижения спроса на рисковые активы в мире и опасений по поводу растущего предложения топлива в США.

Цены на нефть в январе выросли рекордными темпами для этого месяца за 10 лет, что простимулировало нефтедобычу в Штатах. По данным Минэнерго США, объем добытой в стране нефти на минувшей неделе взлетел до рекордных 10,251 млн баррелей в сутки (б/с).

При таких объемах добычи США превосходят Саудовскую Аравию и выходят на второе место среди мировых производителей нефти после России. Согласно последнему опросу экспертов, проведенному S&P Global Platts, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе составила 9,99 млн б/с.

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