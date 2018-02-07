В ИСД недоумевают по поводу задержания гендиректора корпорации в Москве

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) не располагает информацией о причинах задержания ее генерального директора Олега Мкртчана в Москве.

"Мы пока не готовы делать заявление. Мы перепроверяем информацию, завтра больше будем понимать суть истории. Так как это происходит не тут, прямой связи на данный момент нет", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко в среду вечером.

При этом он не смог также прокомментировать, с какой целью гендиректор ИСД поехал в Москву - для решение бизнес-вопросов или по другим делам.

"Он очень много проводил времени в Москве", - констатировал собеседник агентства.

При этом директор правового департамента еще раз подчеркнул, что "Мы не готовы давать комментарий, так как мы вообще не понимаем на данный момент. Мы проверяем информацию - я прочитал сообщение в прессе", резюмировал юрист.

В среду вечером в ряде СМИ, в частности в российском "МК", прошло сообщение о задержании в Москве известного бизнесмена армянского происхождения О.Мкртчяна. При этом по одной из версий, задержание может быть связано с обвинениями в растрате средств, выделенных на проекты ИСД и другие бизнес-проекты, в которых принимал участие О.Мкртчан.

Информацию о задержании О.Мкртчана подтвердил "Украинской правде" один из акционеров ИСД, народный депутат Сергей Тарута.

"По моей информации, Мкртчан задержан. Ему выдвигают обвинение в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешекономбанку, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ", - сообщил УП С.Тарута.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

В начале января 2010 года было заявлено, что контрольный пакет акций ИСД в размере 50%+2 акции приобрела группа профильных и финансовых инвесторов, возглавляемая владельцем швейцарского трейдера Carbofer и экс-совладельцем Евразхолдинга (РФ) Александром Катуниным. При этом учредители украинской корпорации С.Тарута и О.Мкртчан сократили свою долю до 49,99%. Виталий Гайдук вышел из состава акционеров.

В начале 2011 года представители ВЭБ были введены в руководство ИСД, а также в исполнительные органы Днепровского МК (ДМК) и Алчевского меткомбината (АМК). За ними закреплено курирование финансовых вопросов.

Также сообщалось, что в апреле-июне и большую часть июля 2017 года ДМК простаивал из-за сложного финансового положения. В частности, у комбината значительная задолженность перед "Метинвестом".

Акционеры ДМК на состоявшемся 29 мая 2017 года общем собрании акционеров, на котором подводились итоги работы предприятия в 2015-2016 гг. и рассматривались планы на 2017 год, переназначили членами набсовета на новый срок гендиректора корпорации "ИСД" Олега Мкртчана, гендиректора компании "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаила Бройтмана, гендиректора ООО "Росукрмет" Леонида Фрумкина, директора ООО "Ейджджи Ассет Менеджемент" Наталью Башинскую и начальника управления корпоративных отношений ООО "Росукрмет" Андрея Чернышова.

На заседании набсовета ДМК 27 июня 2017 года переизбрал своим председателем гендиректора ООО "Росукрмет" Л.Фрумкина, ранее занимавшего эту должность.

Кроме того, набсовет ДМК на заседании 5 июля 2017 года назначил гендиректором ДМК бывшего гендиректора Енакиевского метзавода (ЕМЗ, входит в группу "Метинвест") Александра Подкорытова на три года, прекратив полномочия на этом посту Вячеслава Мосьпана.

В декабре 2017 года ИСД официально заявила о фактической потери эффективного управленческого контроля над производственными активами (промышленными площадками и офисными помещениями в городе Алчевск Луганской области) - ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ПАО "Экоэнергия", которые в совокупности представляют собой значительную часть бизнеса группы, и над офисными помещениями.

В начале января 2018 года на ДМК заявили, что комбинат испытывает сложности с выплатой зарплаты работникам, уплатой налогов и расчетами с поставщиками из-за блокирования хозяйственной деятельности предприятия.