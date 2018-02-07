Гривня на межбанке в среду укрепилась

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 27,12 грн/$1 с 27,405 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,1-27,14 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам двух валютных аукционов в среду купил $110,8 млн. В ходе первого аукциона по покупке до $30 млн было подано 47 заявок на $127,3 млн по курсу от 27,0971 грн/$1 до 27,18 грн/$1. Нацбанк удовлетворил одну заявку по минимальному курсу на весь объем объявленного аукциона.

В ходе второго аукциона, объемом $100 млн, было подано 22 заявки на $87,3 млн по курсу от 27,105 грн/$1 до 27,14 грн/$1. НБУ удовлетворил 15 заявок на общую сумму $80,8 млн по курсу до 27,12 грн/$1.

Средневзвешенный курс по итогам второго аукциона составил 27,1182 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,1196 грн/$1 с 27,4609 грн/$1. Торговый оборот составил $870,36 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$564,04 млн.