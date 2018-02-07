Украина в январе сократила экспорт кокса в 4,3 раза, импорт возрос вдвое

Украина в январе 2018 года сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,027 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в среду, экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период снизился на 45,1% - до $884 тыс.

При этом основной экспорт осуществлялся в Беларусь (48,3% поставок в денежном выражении), РФ (27,6%) и Румынию (16,97%).

Украина в январе-2018 импортировала 156,913 тыс. тонн кокса и полукокса, что в 2,1 раза больше по сравнению с январем-2017. В денежном выражении импорт возрос в 2,6 раза - до $44,598 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (53,69% поставок в денежном выражении), Польши (20,57%) и США (13,83%).

Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 12,7% по сравнению с 2016 годом - до 224,619 тыс. тонн, в денежном выражении ввоз возрос на 43,2% - до $46,598 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (25,26% поставок в денежном выражении), Индию (20,98%) и ЮАР (16,15%).

Кроме того, Украина в 2017 году импортировала 1 млн 549,604 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 3,9% меньше по сравнению с 2016 годом. В денежном выражении импорт возрос на 52,8% - до $449,401 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (55,39% поставок в денежном выражении), Польши (36,81%) и Китая (3,61%).

Вследствие военных действий на востоке Украины ряд шахт и коксохимзаводов оказался на территориях, временно контролируемых пророссийскими боевиками и российскими военными.

Среди основных экспортеров кокса - промышленно-финансовая группа "Донецксталь", являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката, в которую, в частности, входят ЧАО "Донецксталь-метзавод", ПАО "Донецкий металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский косохимический завод", АО "Шахтоуправление Покровское" (ранее "Красноармейская-Западная №1"). Значительная часть предприятий группы находится на территории, временно не подконтрольной украинским властям.