Экономика

17:16 07.02.2018

Украина в январе снизила экспорт титаносодержащих руд на треть

Украина в январе 2018 года сократила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 37,422 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины в среду, в первом месяце года экспорт титаносодержащих руд и концентрата в денежном выражении снизился на 1,8% - до $7,115 млн.

При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (45,31% поставок в денежном выражении), Чехию (15,73%) и Китай (10,32%).

Украина в январе-2018 импортировала 805 тонн аналогичных руд на сумму $163 тыс., тогда как в январе-2017 не импортировала титаносодержащие руды и концентраты.

Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 26% по сравнению с 2016 годом - до 583,772 тыс. тонн, в денежном выражении - на 25,3%, до $105,235 млн. Основной экспорт осуществлялся в Чехию (16,87% поставок в денежном выражении), США (15,46%) и Турцию (14,68%).

Украина в 2017 году импортировала 202 тонны титаносодержащих руд и концентратов на сумму $143 тыс. из Сенегала (87,41%), Финляндии (10,49%) и Ирана (2,1%)., тогда как в 2016г ввезла 160 тонн на $90 тыс.

В Украине в настоящее время титаносодержащие руды добывают, в основном, на Вольногорском горно-металлургическом комбинате (ВГМК, Днепропетровская обл.), Иршанском горно-обогатительном комбинате (ИГОК, Житомирская обл.), на ООО "Междуреченский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба ООО - Иршанск Житомирской обл.).

Кроме того, производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепр) построила ГОК на Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.

Холдинговая компания Velta Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.

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