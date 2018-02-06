Экономика

17:44 06.02.2018

Рынок акций Украины во вторник снизился вслед за миром

Рынок акций Украины во вторник снизился вслед за миром

 Украинский рынок акций во вторник снизился на волне распродаж на мировых финансовых рынках: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 2,98% - до 1450,93 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 337,05 пункта.

Объем торгов на УБ составил 90,5 млн грн, в том числе акциями 5,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 181,9 млн грн, в том числе акциями – 0,38 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-8,78%), "Укрнафты" (-4,72%) и "Мотор Сичи" (-3,93%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,94%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,94%) и "Мотор Сичи" (-0,51%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв упал на 2,97% - до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).

Все индексные акции находились в "красной зоне". С отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-11,59%), "Агротона" (-7,25%) и "Астарты" (-4,81%).

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