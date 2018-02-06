Экономика

17:26 06.02.2018

"Укрэнерго" весной презентует расчеты ввода новых мощностей ВИЭ по регионам без риска разбалансировки энергосистемы

"Укрэнерго" весной презентует расчеты ввода новых мощностей ВИЭ по регионам без риска разбалансировки энергосистемы

НЭК "Укрэнерго" планирует в марте 2018 года презентовать расчеты по допустимости ввода новых мощностей солнечных и ветряных электростанций по регионам без риска разбалансировки объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, сообщил глава госпредприятия Всеволод Ковальчук.

"Мы сейчас завершаем, я надеюсь, что в марте-апреле мы презентуем серьезно обоснованные математические расчеты для каждого региона Украины критических значений мощности для СЭС и ВЭС, которые могут быть введены без риска разбалансирования энергосистемы Украины", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

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По его мнению, дальнейшая работа без ограничений и дополнительной нагрузки на инвестирующих в сооружение ВИЭ с точки зрения обеспечения балансировки является неправильной.

В.Ковальчук привел в пример планы по сооружению 1,2 ГВт солнечных мощностей в чернобыльской зоне. По его словам, первую очередь мощностью 400 МВт еще можно построить с учетом существующих мощностей для балансировки. В то же время вторая очередь этого комплекса мощностью 800 МВт может быть построена исключительно вместе с дополнительными балансирующими мощностями.

"Когда 1200 МВт будут находиться в радиусе 3 км, то одна тучка может сразу обрушить генерацию вдвое или втрое… И все имеющиеся резервы в энергосистеме должны быть направлены на покрытие этого провала", - пояснил он.

Как сообщалось, Министерство экологии и природных ресурсов Украины работает над привлечением инвесторов для строительства солнечных электростанций мощностью до 1,2 ГВт в Чернобыльской зоне.

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