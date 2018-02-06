"Укрэнерго" весной презентует расчеты ввода новых мощностей ВИЭ по регионам без риска разбалансировки энергосистемы

НЭК "Укрэнерго" планирует в марте 2018 года презентовать расчеты по допустимости ввода новых мощностей солнечных и ветряных электростанций по регионам без риска разбалансировки объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, сообщил глава госпредприятия Всеволод Ковальчук.

"Мы сейчас завершаем, я надеюсь, что в марте-апреле мы презентуем серьезно обоснованные математические расчеты для каждого региона Украины критических значений мощности для СЭС и ВЭС, которые могут быть введены без риска разбалансирования энергосистемы Украины", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

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По его мнению, дальнейшая работа без ограничений и дополнительной нагрузки на инвестирующих в сооружение ВИЭ с точки зрения обеспечения балансировки является неправильной.

В.Ковальчук привел в пример планы по сооружению 1,2 ГВт солнечных мощностей в чернобыльской зоне. По его словам, первую очередь мощностью 400 МВт еще можно построить с учетом существующих мощностей для балансировки. В то же время вторая очередь этого комплекса мощностью 800 МВт может быть построена исключительно вместе с дополнительными балансирующими мощностями.

"Когда 1200 МВт будут находиться в радиусе 3 км, то одна тучка может сразу обрушить генерацию вдвое или втрое… И все имеющиеся резервы в энергосистеме должны быть направлены на покрытие этого провала", - пояснил он.

Как сообщалось, Министерство экологии и природных ресурсов Украины работает над привлечением инвесторов для строительства солнечных электростанций мощностью до 1,2 ГВт в Чернобыльской зоне.